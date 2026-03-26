Турция за нападението срещу танкер до Босфора: Целта е била корабът да се извади от строя

Турският министър на транспорта Абдулкадир Уралоглу коментира нападението с дронове срещу танкера за суров петрол „Алтура“ (Altura), собственост на турската „Пергамон Шипинг“ (Pergamon Shipping), като заяви, че според него то е извършено с морски дрон, а целта му е била корабът да се извади от строя, предаде ТРТ Хабер.

По информация на турските медии танкерът, който е отплавал под флага на Сиера Леоне от руския пристанищен град Новоросийск на североизточния бряг на Черно море вчера, натоварен с близо 140 000 тона петрол, е бил атакуван с морски и въздушен дрон около 00:30 ч. турско време (23:30 ч. българско време) във водите на Черно море на 14 морски мили северно от Босфора.

По думите на Уралоглу екипажът на танкера е бил съставен от 27 турски граждани, като никой от тях не е пострадал, въпреки че при нападението е възникнала експлозия в машинното отделение на плавателния съд.

„Смятаме, че експлозията в машинното отделение е била предизвикана от атака, насочена именно към него. Според нас тя е извършена от морски дрон, движещ се под водата, а не с въздушен дрон. Смятаме, че атаката е извършена с цел корабът да се извади от строя“, заяви днес Уралоглу, като допълни, че за момента информацията, че корабът е собственост на турска фирма, не е потвърдена.

По думите на Уралоглу технически екипи вече са изпратени на място, за да следят ситуацията и да разследват обстоятелствата около инцидента.

На въпрос дали според него атаката е свързана с войната между Русия и Украйна, Уралоглу заяви: „Има потенциал за подобни предположения. Това е танкер за петрол, не кораб за насипни товари. Следователно можем да кажем, че рискът в този смисъл е висок“, пише БТА.