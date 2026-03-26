Финландия: Преговорите за Украйна бускуват

Президентът на Финландия Александър Стуб СНИМКА: Х/@ivan_8848

Финландският президент Александер Стуб изрази опасението си, че мирните преговори за Украйна, водени от САЩ, буксуват, предаде Франс прес.

Стуб направи изявление в този смисъл в публикувано днес интервю.

"Това може би се дължи на войната в Иран, която значително отклонява вниманието от войната в Украйна. Може би обаче преговорите са навлезли в задънена улица и вече няма напредък в тях", каза Стуб в интервю за норвежкия всекидневник "Верденс ганг".

"Мисля, че американските преговарящи правят всичко възможно и че същината сега се заключава в един-единствен въпрос: Донецк и териториите. Големият проблем обаче е, че не мисля, че Русия иска мир", каза още финландския лидер, съобщи БТА.

Украйна изпрати своя делегация в САЩ през уикенда с цел да даде нов импулс на преговорния процес, но засега тази инициатива не е дала непосредствени резултати.

