Тръмп критикува НАТО: Не се нуждаем от вас, но не забравяйте този момент

Доналд Тръмп отново разкритикува НАТО тази сутрин, като заяви, че отбранителният алианс не е направил нищо, за да помогне в случая с Иран.

Президентът повтори, че САЩ не се нуждаят от нищо от НАТО, но добави, че хората „никога не трябва да забравят".

В публикация в социалната си мрежа "Трут соушъл" в четвъртък американският президент заяви:

„Страните от НАТО не са направили абсолютно нищо, за да помогнат в случая с лудата държава Иран, която сега е военно унищожена. САЩ не се нуждаят от нищо от НАТО, но никога не забравяйте този много важен момент!"

Тръмп многократно е критикувал НАТО по време на конфликта, след като страните отхвърлиха призивите му да помогнат за ескортирането на кораби през Ормузкия проток.

В петък миналата седмица американският лидер нарече дългогодишните съюзници на САЩ „страхливци", като ги критикува за това, че „се оплакват от високите цени на петрола", докато не помагат за отварянето на пролива.