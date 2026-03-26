Европейският парламент въвежда общи определения и наказания за корупцията в ЕС

Европейският парламент прие общи европейски правила и наказания за престъпленията, свързани с корупция. Промените в европейското законодателство са предварително съгласувани със Съвета на ЕС, се отбелязва в съобщение на ЕП.

Ще бъдат въведени уеднаквени определения за корупционни престъпления, включително подкуп, присвояване, възпрепятстване на правосъдието, търговия с влияние, незаконно упражняване на функции, незаконно обогатяване, свързано с корупция, укриване на такива престъпления и корупция в частния сектор. Държавите от ЕС ще запазят правото да приемат по-строги правила от обкщоевропейските, се допълва в съобщението.

Предвижда се повишаване на сътрудничеството между националните власти и структурите на ЕС, включително Европейската служба за борба с измамите с европейски средства (ОЛАФ), Европейската прокуратура, Европол и Евроджъст. Държавите в ЕС ще представят всяка година сравними данни, за да подобрят прозрачността и основаното на доказателства разработване на политика. Държавите ще бъдат задължени да приемат и редовно да обновяват националните си стратегии за борба с корупцията, да осигурят надеждни възможности за предотвратяване на конфликта на интереси и за прозрачност на политическото финансиране, както и изисквания за почтеност.

Предстои допълнително одобрение на новите законодателни текстове от Съвета на ЕС, а след това държавите ще имат 24 месеца, за да въведат промените. В съобщението е цитирано проучване на Евробарометър от 2025 г., според което 69 на сто от европейците намират корупцията за широко разпространена в тяхната страна, а 66 на сто казват, че случаите на корупция на високо равнище не се разследват достатъчно.