Израел: Ликвидирахме иранския командващ флота, отговарящ за блокадата на Ормузкия проток

В резултат на удар по град Бандар Абас, разположен близо до Ормузкия проток, е загинал командващият военноморските сили на Корпуса на гвардейците на ислямската революция Алиреза Тангсири.

Информацията е била предоставена от израелски служител пред The Jerusalem Post в четвъртък. От израелското Министерство на отбраната не са опровергали твърдението, но към момента също така не потвърждават официално да е извършен подобен удар.

Според източник на The Times of Israel, Алиреза Тангсири е отговарял за операциите по блокиране на Ормузкия проток. Същият източник съобщава за неговото ликвидиране, като информацията е била разпространена и от държавната телевизионно-радиокомпания Kan.

Ормузкият проток е ключов маршрут за световната търговия с енергийни ресурси. Преди войната в Персийския залив през него ежедневно са преминавали около 15 милиона барела суров петрол и още 5 милиона барела петролни продукти. По данни на JPMorgan Chase, към началото на тази седмица този обем е намалял с приблизително 16 милиона барела дневно, като част от доставките са били пренасочени по алтернативни маршрути, включително тръбопровод през Саудитска Арабия до Червено море.

Същевременно се твърди, че Иран ограничава движението на кораби през протока, като в някои случаи допуска преминаване срещу такса, достигаща до 2 милиона долара.Иран е започнал да използва морски дронове за контрол върху Ормузкия проток, макар те да не са толкова ефективни, колкото украинските, и да не разполагат с функции като навигация с поддръжка на Starlink, съобщават военни експерти пред The Wall Street Journal. Въпреки това според тях в тесния Ормузки проток морските безпилотни апарати могат да представляват смъртоносна заплаха както за военни кораби, така и за танкери.