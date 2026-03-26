НАТО симулира военноморска атака на 40 км от румънския бряг при учението „Морски щит“

НАТО симулира военноморска атака на 40 км от румънския бряг в рамките на тренировъчното учение „Морски щит“ (Sea Shield), предава Диджи24 и БТА.

По информация на румънското Министерство на националната отбрана това е най-голямото многонационално учение в региона на Черно море тази година, като в него участват над 2500 военни от Румъния и 12 партньорски страни, сред които и България.

Според сценария на днешната симулация, цитиран от Диджи 24, руски кораби се приближават до териториални води, а две фрегати на румънските военноморски сили са спешно изпратени в района. Радар идентифицира целите, активира се червен код и командирът нарежда откриване на огън.

В случай на реална атака, идваща от морето, румънските военни трябва да се отбраняват сами поне седмица, докато пристигнат подкрепления от НАТО, отбелязва медията и уточнява, че фрегати и корвети от страни като Италия, Франция или Германия се нуждаят средно от 7 до 10 дни, за да стигнат близо до Черно море.

Като част от учението „Морски щит“ румънската армия симулира и сценарий, при който екипажите на фрегати се нуждаят от спешна подкрепа. Помощта идва от въздуха. Командоси се спускат с въжета от хеликоптер „Пума Навал“ (Puma Naval) директно върху движещата се фрегата „Крал Фердинанд“.

По време на учението се тестват и безпилотни системи за наблюдение по въздух и вода.

Военните тренират и за неутрализиране на морски мини, което е реален риск в Черно море. От началото на войната в Украйна в региона са открити над 200 мини.

Учението „Морски щит“ ​​е предназначено да тества капацитета за бързо реагиране и координацията между съюзниците в регионален контекст, белязан от нарастващо напрежение, отбелязва медията.