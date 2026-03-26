Строежът на нова спортна зала в Горна Оряховица за...

Тръмп към Иран: Сключете сделка, преди да е станало твърде късно

снимка: РОЙТЕРС

Американският президент Доналд Тръмп предупреди иранското ръководство, че трябва „скоро да постигне споразумение", „преди да стане твърде късно".  Предупреждението идва на фона на информации, че Пентагонът подготвя възможен решителен удар срещу режима, включително чрез изпращане на американски сухопътни сили, съобщава "Дейли мейл".

Заплахата на Тръмп идва в момент, когато обявеното от него петдневно прекратяване на ударите срещу иранската енергийна инфраструктура е на път да изтече в следващите 48 часа, без яснота дали ще бъде удължено.

Според анализатори, липсата на напредък в дипломатическите усилия увеличава напрежението в региона и засилва опасенията от по-широк военен конфликт. Към момента няма официално потвърждение от страна на американските власти относно евентуална сухопътна операция, но съобщенията за военна подготовка се възприемат като сигнал за ескалация на натиска върху Техеран.

