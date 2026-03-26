НАТО: България е увеличила почти двойно разходите за отбрана

От 2014 г. до 2025 г. България е увеличила близо двойно средствата за отбрана - от 1,31 на сто от БВП, до 2,14 процента, показват данни от годишния доклад на генералния секретар на НАТО, представен днес.

Общо за миналата година страните от алианса са повишили военните разходи с 2,77 на сто от БВП. За нашата страна на годишна база през 2025 г. повишението е било с 13,78 на сто, сочат данните. България остава сред съюзниците с относително висок дял на разходите за военнослужещи - 54,3 на сто от общите разходи за отбрана, като на второ място са вложенията в инфраструктура (28,4 на сто), а 16,9 на сто са били за поддръжка.

Миналата година страните от НАТО приеха решение да увеличат до 5 на сто от БВП разходите за отбрана до 2030 година, съобщава БТА.