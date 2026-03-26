Кремъл: Лъжа е, че изпращаме дронове на Иран

Кремъл отговори днес на твърденията в публикация на в. "Файненшъл таймс", че Русия изпраща дронове на Иран, като заяви, че изданието разпространява много лъжи и хората не трябва да им обръщат внимание, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков също така определи като неверни твърденията в статия на в. "Ню Йорк таймс", че руският президент Владимир Путин е изгубил интерес към мирните преговори за Украйна, но отбеляза, че ключови въпроси, включително този за териториите, все още не са уредени.

Говорителят нарече "абсолютно неверни измислици" твърденията, че още през февруари Русия е била близо до сключване на мирно споразумение с Украйна, но е престанала да бъде заинтересована от това след началото на военната офанзива на САЩ и Израел срещу Иран, посочва ТАСС.

"Наистина в хода на състоялите се няколко кръга тристранни преговори успяхме да се придвижим към уреждане на конфликта, но основните, представляващи ключов интерес за руската страна въпроси не бяха съгласувани", каза Песков. Той открои сред тях териториалния въпрос.

"Такива въпроси като териториалният са основна тема за обсъждане. По тях не постигнахме никакъв напредък. И досега няма напредък", посочи Песков и добави, че Русия запазва откритост и заинтересованост в продължаването на преговорите.

Делегация от руски парламентаристи е в САЩ, за да допринесе за "възстановяването" на отношенията между Москва и Вашингтон, съобщи още говорителят Кремъл, цитиран от Франс прес.

"Надяваме се, че тези първи плахи стъпки ще допринесат, разбира се, за продължаване на възстановяването на двустранното ни сътрудничество. Това би съответствало както на интересите на Вашингтон, така и на Москва", заяви Песков и уточни, че парламентаристите са получили инструкции от президента Путин.

"Не забравяйте, че по Конституция външната политика на Руската федерация се определя именно от държавния глава, от президента на Русия. Затова всички надлежни инструкции от президента бяха дадени на нашите парламентаристи", посочи говорителят.

"Разбира се, че президентът ще бъде подробно информиран за резултатите от контактите, които ще се състоят в САЩ", каза Песков.

"Киевският режим е добре познат с това, че използва петролопроводите и газопроводите като оръжие за сплашване на държави членки на Европейския съюз, с опитите си да заплашва и шантажира други държави", отбеляза говорителят на Кремъл.

"Разбира се, че той (киевският режим) може подмолно да използва и други страни от ЕС и НАТО за своите престъпни интереси", каза Песков, коментирайки зачестилите случаи на падане на украински дронове на територията на балтийските държави.

"Съответните ни служби, нашите военни изключително внимателно проследяват всички обстоятелства около изстрелването на украинските дронове", посочи говорителят.

"Вземаме съответните мерки и най-вече продължаваме специалната военна операция, за да минизираме потенциала на киевския режим за продължаване на тази престъпна терористична дейност", обобщи Песков.