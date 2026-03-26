Тръмп: Иран ме умолява за споразумение

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че иранските преговарящи "го умоляват" за сделка, въпреки това, което той описва като "пълен военен разгром", отричайки публичната позиция на Техеран, че само разглежда предложението на Вашингтон, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

"По-добре да се отнесат сериозно, преди да е твърде късно, защото когато това стане, НЯМА ДА ИМА ВРЪЩАНЕ НАЗАД и няма да е красиво," заяви Тръмп днес в пост в своята социална мрежа Трут соушъл.

В друг пост Тръмп обвини останалите членки на НАТО, че те "не са направили абсолютно нищо“, за да помогнат с Иран.

"САЩ НЕ СЕ НУЖДАЕ ОТ НИЩО ОТ НАТО, НО "НИКОГА НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ" ТОЗИ МНОГО ВАЖЕН МОМЕНТ ВЪВ ВРЕМЕТО!", гласи публикацията на Тръмп.