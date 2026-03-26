Доклад: Най-евтините оръжия на Иран се оказват най-разрушителни

Докато силите на САЩ, Израел и съюзниците им продължават да прихващат по-голямата част от иранските ракети и дронове, нов доклад и експертен анализ разкриват нарастваща загриженост, скрита зад очевидния успех: цената и устойчивостта на самата отбрана.

Повече от 90% от иранските снаряди са били пресечени по време на войната, според доклад, получен от Fox News Digital от Еврейския институт за национална сигурност на Америка (JINSA), благодарение на многослойна регионална система за противовъздушна отбрана, изградена през години на координация.

Но зад този успех се крие разширяващ се дисбаланс, който може да определи следващата фаза на конфликта.

Докладът подчертава една критична тенденция: най-евтините оръжия на Иран се оказват най-разрушителни и изчерпват скъпите американски и израелски прехващачи.

Настоящата архитектура на противовъздушната отбрана, интегрираща американски, израелски и арабски системи, се е доказала като изключително ефективна при спирането на идващите заплахи. Системите за ранно предупреждение, споделеното радарно покритие и предварително разположените ресурси са позволили на множество страни да работят заедно, за да победят иранските ракети и дронове.

По време на пресконференция в сряда прессекретарят Каролин Лийвит заяви:

„До момента са ударени над 9 000 вражески цели. Атаките с балистични ракети и дронове на Иран са намалели с около 90%", каза тя, добавяйки, че американските сили са унищожили и над 140 ирански военноморски кораба, включително близо 50 миноносци.

Според доклада на JINSA, увеличаването на американските ресурси преди войната, включително батерии от системата за противоракетна отбрана THAAD, системи „Пейтриът", две ударни групи от самолетоносачи и около 200 изтребителя, е помогнало за поемането на първите удари на Иран и за поддържането на високи нива на прехващане.

Но Ари Чикурел, заместник-директор по външна политика в JINSA и автор на доклада, заяви, че фокусирането само върху процентите на прехващане пропуска по-голямата картина.

„Като цяло високите проценти на прехващане на ракети и дронове са важни, но разкриват само част от картината", заяви Чикурел пред Fox News Digital. „Иран влезе в тази война с целенасочен план да разруши архитектурата, която прави тези прехващания възможни. Той нанесе удари по енергийната инфраструктура, за да дестабилизира пазарите, и използва касетъчни боеприпаси, за да постигне по-високи проценти на поразяване."

Дани Цитринович, експерт по Близкия изток и национална сигурност в Института за изследвания в областта на националната сигурност и нерезидент-изследовател в Атлантическия съвет, заяви, че този дисбаланс е в сърцевината на проблема.

„Необходима е промяна в уравнението", каза той пред Fox News Digital. „Иранците изстрелват дронове, които струват около 30 000 долара, а ние използваме ракети, които струват милиони долари, за да ги прехванем. Тази разлика е много проблематична."

Той добави, че същата динамика важи и за балистичните ракети.

„Производството на ракета в Иран може да струва няколкостотин хиляди долара, докато прехващачът струва милиони, особено когато става дума за системи като Arrow", каза той. „По-лесно и по-бързо е да се произвеждат ракети, отколкото да се строят прехващачи. Това не е тайна."

Този дисбаланс в разходите подхранва по-широка загриженост: изчерпването на прехващачите.

Докладът на JINSA предупреждава, че запасите в региона вече са под натиск. Някои държави от Персийския залив са използвали значителна част от запасите си от прехващачи, като според оценки Бахрейн може да е изразходвал до 87% от ракетите си „Пейтриът", Обединените арабски емирства и Кувейт са използвали около 75%, а Катар – около 40%.

Израел също е подложен на нарастващ натиск. Въпреки че официалните лица не са потвърдили публично нивата на запасите, докладът отбелязва признаци на рациониране, включително решения да не се прехващат определени заплахи от касетъчни боеприпаси, за да се съхранят по-модерните прехващачи.

Цитринович заяви, че динамиката става все по-остра, колкото по-дълго продължава войната.

„Вече сме няколко седмици във войната и дори ако залповете са ограничени, проблемът с прехващачите става все по-значителен с течение на времето", каза той.

Иран е адаптирал тактиката си съответно, преминавайки от големи залпове към по-малки, по-чести атаки, предназначени да поддържат постоянен натиск, докато постепенно изчерпват отбранителните ресурси.

Тези постоянни залпове, дори и да са ограничени по размер, принуждават защитниците да останат в повишена готовност и да продължават да изразходват прехващачи, ускорявайки изчерпването на и без това ограничените запаси.

Докладът подчертава, че дроновете представляват уникално предизвикателство в сравнение с балистичните ракети.

За разлика от ракетите, които разчитат на големи пускови установки и оставят забележими следи, дроновете могат да бъдат изстрелвани от мобилни платформи и да летят на ниски височини, което ги прави по-трудни за засичане от радарните системи.

Например, Shahed-136 тежи около 200 килограма и се изстрелва от наклонена релса, монтирана на пикап, след което екипажът може бързо да се премести. Този по-опростен профил на изстрелване улеснява Иран да се разпръсне, да се скрие и да стреля под натиск, се посочва в доклада.

Иран също е възприел поуките от войната в Украйна, като разгръща по-модерни дронове, включително такива, управлявани чрез оптични кабели, които са неуязвими за електронно заглушаване, и по-бързи варианти, задвижвани от реактивни двигатели.

Тези иновации затрудняват времевата рамка за прехват и увеличават вероятността от успешни удари, дори срещу иначе ефективни отбранителни системи.

Въпреки тези предизвикателства, докладът подчертава, че отбранителната архитектура не е претърпяла провал.

„Архитектурата се е задържала, но траекторията се движи в грешната посока", каза Чикурел. „За да се обърне тази тенденция, е необходимо да се преместят ресурси там, където натискът е най-голям, да се преследват иранските пускови установки и дронове по-агресивно и да се ескортират корабите през Персийския залив."

Дори при високи проценти на прехващане, по-широкото въздействие на атаките се усеща.

Иранските удари по енергийната инфраструктура и корабоплаването доведоха до повишаване на цените на петрола и нарушиха трафика през Ормузкия проток, което показва, че само въздушната отбрана не може да предотврати икономическите и стратегическите последствия.

Очертаващата се картина не е на проваляща се отбрана, а на система, която е под нарастващо напрежение.

Докато Иран може да произвежда евтини дронове и ракети по-бързо, отколкото САЩ, Израел и техните партньори могат да произвеждат прехващачи, балансът може постепенно да се промени.

„Докато войната продължава", каза Цитринович, „ключовият въпрос ще бъде дали Иран може да произвежда ракети по-бързо, отколкото ние можем да произвеждаме прехващачи."