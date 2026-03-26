ЕК разследва дали Snapchat е безопасно за деца

Европейската комисия предприе две действия по правоприлагане съгласно Законодателния акт за цифровите услуги, съобщиха от нейния пресцентър.

Комисията започна официално производство, за да разследва дали Snapchat гарантира високо равнище на безопасност, неприкосновеност на личния живот и сигурност за децата онлайн. Платформата Snapchat може да е нарушила европейските правила, като е изложила малолетните и непълнолетните на опити за сприятеляване с цел сексуална злоупотреба и вербуване за престъпни цели, както и на информация за продажбата на наркотици и алкохол.

Наред с това Комисията предварително установи, че Pornhub, Stripchat, XNXX и XVideos са в нарушение на Акта за цифровите услуги, тъй като не защитават малолетните и непълнолетните лица от излагане на порнографско съдържание. Въпреки че в условията им за ползване се посочва, че техните услуги са предназначени само за възрастни, и четирите платформи на практика позволяват на малолетни и непълнолетни да имат достъп само чрез просто щракване, с което да потвърждават, че са над 18-годишни.