"Росатом": Евакуацията на още 163 руски служители от АЕЦ Бушер върви по план

Генералният директор на "Росатом" Алексей Лихачов съобщи днес, че обявената вчера евакуация на група от още 163 служители на руската ядрена корпорация от иранската атомна електроцентрала в Бушер "върви по план", предаде ТАСС и БТА.
"Що се отнася до обстановката на централата и поредната фаза от евакуацията на наши служители, всичко върви по план. Вчера сутринта те тръгнаха и пренощуваха в Исфахан. Надяваме се, че тази нощ всички 163 души ще преминат иранско-арменската граница", каза Лихачов.
Той добави, че се планира в началото на април да бъдат евакуирани още две групи руски специалисти. По думите му в атомната електроцентрала ще останат руски експерти, за да се грижат за сигурността ѝ за да могат в даден момент да възобновят работата ѝ.
"Росатом" заяви вчера, че е започнала третата фаза от евакуацията на персонала.
Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) съобщи във вторник, че е получила информация от Иран, че атомната електроцентрала в Бушер е била поразена от снаряд.