"Росатом": Евакуацията на още 163 руски служители от АЕЦ Бушер върви по план

Алексей Лихачов КАДЪР: Екс/@harriton777

Генералният директор на "Росатом" Алексей Лихачов съобщи днес, че обявената вчера евакуация на група от още 163 служители на руската ядрена корпорация от иранската атомна електроцентрала в Бушер "върви по план", предаде ТАСС и БТА. 

"Що се отнася до обстановката на централата и поредната фаза от евакуацията на наши служители, всичко върви по план. Вчера сутринта те тръгнаха и пренощуваха в Исфахан. Надяваме се, че тази нощ всички 163 души ще преминат иранско-арменската граница", каза Лихачов.

Той добави, че се планира в началото на април да бъдат евакуирани още две групи руски специалисти. По думите му в атомната електроцентрала ще останат руски експерти, за да се грижат за сигурността ѝ за да могат в даден момент да възобновят работата ѝ.  

"Росатом" заяви вчера, че е започнала третата фаза от евакуацията на персонала. 

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) съобщи във вторник, че е получила информация от Иран, че атомната електроцентрала в Бушер е била поразена от снаряд.  

