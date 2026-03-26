Канада призова държавите от Г-7 да за колективни действия за деескалация в Близкия изток

Канада призова държавите от Г-7 да за колективни действия за деескалация в Близкия изток СНИМКА: Pixabay

Министърът на външните работи на Канада Анита Ананд призова държавите от Г-7 да предприемат "колективни действия" за деескалация в Близкия изток след срещата на министрите на външните работи от страните от Г-7, която се състоя в Абатство Во дьо Серне във Франция, предаде Франс прес и БТА.

"Говорих с всяка страна, която е била засегната от ответните удари в Близкия изток и с представители от всички страни членки на Г-7, за да се уверим, че ще предприемем колективни действия за намаляване на напрежението и за деблокиране на Ормузкия проток", заяви Анита Ананд, като подчерта необходимостта от запазването на живота на мирните граждани.

"Трябва да продължаваме да използваме дипломатическите канали, за да се уверим, че има общо осъзнаване не само в посока деескалация, но също и за смекчаване на икономическия шок", допълни Ананд.

