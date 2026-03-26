Кирил Дмитриев: Москва е доволна от коментарите на Зеленски за Донбас

Русия е доволна от изказването на украинския президент Володимир Зеленски, че САЩ обвързват гаранциите си за сигурност с това Киев да отстъпи на Русия целия си източен регион Донбас, заяви специалният пратеник на руския президент Владимир Путин - Кирил Дмитриев,съобщи БТА, цитиран от Ройтерс.

Коментарът на Зеленски в интервю за Ройтерс „няма как да не ни направи щастливи“, заяви Дмитриев. Той каза, че Москва е информирала Вашингтон за най-новите удари с дронове на Украйна по руската енергийна инфраструктура, и отбеляза, че така Киев се опитва да изостри глобалната енергийна криза.

„С ударите си Украйна създава съвсем временни затруднения, които обаче може да доведат до още по-голям ръст на цените, до още по-голяма криза и то по-бързо, включително в Европейския съюз и Великобритания“, заяви специалният пратеник, цитиран от ТАСС.

Според него САЩ са изиграли „позитивна и конструктивна“ роля в решението на Европейския съюз по-рано тази година руските замразени активи в размер на 210 милиарда евро да не бъдат използвани за заем за Украйна.

„Затова и взаимодействаме в много направления, позитивни за хората и позитивни за това по-късно да има средства за възстановяването на региона, пострадал от бойните действия“, заяви Дмитриев.