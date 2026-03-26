Спасителни екипи копаят подводен ров, за да спасят заседналия кит в Германия (Видео, снимки)

Спасителните екипи продължиха и днес усилията си да освободят гърбатия кит, заседнал в плитките води край северногерманския плаж Тимендорфер Щранд в понеделник, съобщи ДПА и БТА.

С помощта на тежка техника бе изкопана траншея около животното, за да му се осигури достъп до по-дълбока вода. Операцията се провежда с повишено внимание, за да не бъде допълнително стресиран китът, който според експерти е в сравнително добро състояние предвид обстоятелствата.

Основни предизвикателства остават силният вятър и морските течения. Дори при успешно освобождаване, животното ще трябва само да намери пътя си обратно към Северно море, тъй като Балтийско море не е негово естествено местообитание.

По данни на специалисти, гърбатите китове могат да достигат тегло до около 30 тона и продължителност на живота до 90 години. Видът се отличава с дългите си гръдни перки, които могат да достигнат до една трета от дължината на тялото.

Досегашните опити за връщането на животното обратно в открити води, включително с помощта на лодки и разчитайки на въздействието на прилива, не дадоха положителен резултат, уточнява още ДПА.