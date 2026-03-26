Спасителни екипи копаят подводен ров, за да спасят заседналия кит в Германия (Видео, снимки)

Спасителните екипи продължиха и днес усилията си да освободят гърбатия кит, заседнал в плитките води край северногерманския плаж Тимендорфер Щранд в понеделник, съобщи ДПА и БТА.
С помощта на тежка техника бе изкопана траншея около животното, за да му се осигури достъп до по-дълбока вода. Операцията се провежда с повишено внимание, за да не бъде допълнително стресиран китът, който според експерти е в сравнително добро състояние предвид обстоятелствата.
Основни предизвикателства остават силният вятър и морските течения. Дори при успешно освобождаване, животното ще трябва само да намери пътя си обратно към Северно море, тъй като Балтийско море не е негово естествено местообитание.
По данни на специалисти, гърбатите китове могат да достигат тегло до около 30 тона и продължителност на живота до 90 години. Видът се отличава с дългите си гръдни перки, които могат да достигнат до една трета от дължината на тялото.
Досегашните опити за връщането на животното обратно в открити води, включително с помощта на лодки и разчитайки на въздействието на прилива, не дадоха положителен резултат, уточнява още ДПА.
Rescuers are racing against time to free a whale stranded in shallow waters off the north German coast.— Sky News (@SkyNews) March 26, 2026
The 10m (33ft) humpback whale became stuck off the Timmendorfer Strand beach on the Baltic Sea coastline of the Schleswig-Holstein region.
