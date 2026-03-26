Марк Рюте: Русия остава най-голямата заплаха

Русия остава най-голямата заплаха, каза днес генералният секретар на НАТО Марк Рюте на пресконференция при представянето на годишния доклад за дейността на алианса. Той отбеляза също, че Китай продължава да се въоръжава, докато опасностите от тероризъм не са отпаднали, съобщи БТА.

Наблюдаваме все по-безотговорно руско поведение с нарушения на въздушното пространство и хибридни заплахи срещу държави от НАТО, добави Рюте. Отдавна отчитаме заплахите от иранската ядрена програма, САЩ сега ограничават тези способности, посочи той. Рюте поясни, че САЩ не са съгласували с европейските си съюзници действията срещу Техеран заради нуждата тази информация да остане тайна и за да се предотврати нейното изтичане.

Очевидно Иран разполага с все по-опасни способности, ударите по базата "Диего Гарсия" на 4000 километра показват каква е заплахата, уточни Рюте. Неведнъж НАТО ясно показа, че не иска Иран да развива ракетни и ядрени способности, Техеран изнася хаос от много години, допълни той.

Рюте уточни, че въпреки събитията в Близкия изток, Украйна продължава да получава съществено военно оборудване, включително от САЩ и платено от европейските съюзници. Всички териториални решения зависят от Украйна, добави той по повод възможността Киев да отстъпи изцяло Донбас на Русия срещу гаранции за сигурност от САЩ.

По неговите думи всички страни в алианса вече изпълняват целта за военни разходи от 2 на сто от БВП, според приетото през 2014 г. решение. По неговите думи се отчита 20 на сто увеличение на разходите при съюзниците от Европа и Канада спрямо 2024 година. Без президента на САЩ Доналд Тръмп това нямаше да стане, обобщи Рюте.