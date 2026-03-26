Турция изтегля войските си от Багдад в съгласувана с НАТО акция

Турция е изтеглила войските си от Багдад в координация с решение на НАТО за изтегляне на мисията в Ирак, съобщиха от Министерството на отбраната.

Говорителят на ведомството Зеки Актюрк заяви, че изтеглянето на военнослужещите на турските въоръжени сили от Багдад е приключило успешно. По думите му решението е взето от НАТО във връзка с последните развития в региона.

„В съответствие с това решение евакуацията на нашия персонал, който служеше в Багдад, беше успешно завършена", каза той по време на седмичния брифинг в министерството.

Актюрк добави, че Турция е оказала съдействие и при изтеглянето на военнослужещи от други съюзнически държави като част от плана на НАТО, пише Turkiyetoday.

От турското министерство подчертаха, че въоръжените сили на страната продължават да допринасят за мира и стабилността в различни региони чрез международни мисии и двустранно сътрудничество, като Анкара остава ангажирана с усилията за поддържане на стабилност и подкрепа на мира.