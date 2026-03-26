ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Полицаи откриха канабис и амфетамин в тайник на жи...

Времето София 15° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22546861 www.24chasa.bg

Турция изтегля войските си от Багдад в съгласувана с НАТО акция

3884
Изтеглянето на военнослужещите на турските въоръжени сили от Багдад е приключило успешно СНИМКА: Пиксабей

Турция е изтеглила войските си от Багдад в координация с решение на НАТО за изтегляне на мисията в Ирак, съобщиха от Министерството на отбраната.

Говорителят на ведомството Зеки Актюрк заяви, че изтеглянето на военнослужещите на турските въоръжени сили от Багдад е приключило успешно. По думите му решението е взето от НАТО във връзка с последните развития в региона.

„В съответствие с това решение евакуацията на нашия персонал, който служеше в Багдад, беше успешно завършена", каза той по време на седмичния брифинг в министерството.

Актюрк добави, че Турция е оказала съдействие и при изтеглянето на военнослужещи от други съюзнически държави като част от плана на НАТО, пише Turkiyetoday.

От турското министерство подчертаха, че въоръжените сили на страната продължават да допринасят за мира и стабилността в различни региони чрез международни мисии и двустранно сътрудничество, като Анкара остава ангажирана с усилията за поддържане на стабилност и подкрепа на мира.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

България влезе в елита на моторните спортове с най-модерната писта на Балканите (Видео)