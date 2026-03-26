НАТО: България дава 2,14% от БВП за отбрана през 2025 г.

България се очаква да отдели 2,14% от своя брутен вътрешен продукт (БВП) за отбрана през 2025 г., сочат данни от годишния доклад на генералния секретар на НАТО Марк Рюте, представен в централата на алианса.

В абсолютни стойности разходите възлизат на около 2,755 млрд. долара, което се равнява на приблизително 5 млрд. лева по текущи цени. Изчисленията са направени в левове, тъй като България въведе еврото едва в началото на тази година.

По този показател България покрива изискването на НАТО за минимум 2% от БВП за отбрана, но остава в средата на класацията сред страните членки.

Начело са държави от източния фланг като Естония и Полша, които отделят значително над 3% от своя БВП. В противоположния край са страни като Испания, Словения и Люксембург, чиито разходи са около или под прага от 2%.

В дългосрочен план разходите за отбрана на България отбелязват съществен ръст спрямо 2014 г., когато те са възлизали на 1,31% от БВП.