Парализирана 25-годишна испанка избра евтаназия след изнасилване и неуспешен опит за самоубийство

25-годишна жена, станала жертва на групово изнасилване и останала парализирана след опит за самоубийство, ще бъде подложена на евтаназия, след като испански съдилища отхвърлиха опита на баща ѝ да спре процедурата, пише "Дейли мейл".
Ноелия Кастийо от Барселона трябва да бъде подложена на евтаназия в четвъртък в дом за асистирани грижи в Сант Пере де Рибес, където живее. Това слага край на съдебна битка, продължила повече от година и половина.
Искането ѝ за евтаназия е одобрено от каталунските власти през юли 2024 г., но е забавено след серия жалби от баща ѝ, подкрепен от ултраконсервативната католическа организация Christian Lawyers. Жалбите са отхвърлени на всички нива, включително от Конституционния съд на Испания и Върховния съд на Испания. Последният опит за спиране в Европейския съд по правата на човека също е отхвърлен.
Жената е в инвалидна количка от 2022 г., след като скача от петия етаж в опит да сложи край на живота си. Тя страда от тежко увреждане на гръбначния мозък, постоянни невропатични болки и инконтиненция. Според думите ѝ решението за евтаназия е продиктувано от продължителното страдание.
„Искам да спра да страдам. Никой от семейството ми не подкрепя евтаназията, но какво да кажем за болката, която преживях?" казва тя. Кастийо описва постоянни болки в гърба и краката, безсъние и липса на желание за живот.
Тя заявява, че иска да прекара последните си моменти спокойно и дори планира да бъде облечена с любимата си рокля и грим. Поканила е близките си да се сбогуват предварително, но желае да бъде сама при самата процедура.
Кастийо разказва, че е преживяла трудно детство и че през 2022 г. е била групово изнасилена, което се превърнало в повратна точка. Малко след това, под влияние на наркотици, тя скочила от сграда и останала парализирана от кръста надолу.
Баща ѝ се опитал да спре евтаназията с аргумента, че тя страда от психични проблеми и не може да вземе напълно свободно решение. Съдилищата обаче преценили, че условията на закона са изпълнени.
Испания е сред малкото държави, легализирали евтаназията след закон от 2021 г., който позволява процедурата при тежко и неизлечимо заболяване или хронично инвалидизиращо състояние.
В последното си послание Кастийо заявява, че иска просто да намери покой след години на болка и семейни конфликти. Въпреки че процедурата ще се проведе, съдебните спорове около случая вероятно ще продължат, а Европейският съд по правата на човека тепърва ще се произнесе по по-широките правни въпроси.