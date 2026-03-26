Парализирана 25-годишна испанка избра евтаназия след изнасилване и неуспешен опит за самоубийство

25-годишна жена, станала жертва на групово изнасилване и останала парализирана след опит за самоубийство, ще бъде подложена на евтаназия, след като испански съдилища отхвърлиха опита на баща ѝ да спре процедурата, пише "Дейли мейл".

Ноелия Кастийо от Барселона трябва да бъде подложена на евтаназия в четвъртък в дом за асистирани грижи в Сант Пере де Рибес, където живее. Това слага край на съдебна битка, продължила повече от година и половина.

Искането ѝ за евтаназия е одобрено от каталунските власти през юли 2024 г., но е забавено след серия жалби от баща ѝ, подкрепен от ултраконсервативната католическа организация Christian Lawyers. Жалбите са отхвърлени на всички нива, включително от Конституционния съд на Испания и Върховния съд на Испания. Последният опит за спиране в Европейския съд по правата на човека също е отхвърлен.

Жената е в инвалидна количка от 2022 г., след като скача от петия етаж в опит да сложи край на живота си. Тя страда от тежко увреждане на гръбначния мозък, постоянни невропатични болки и инконтиненция. Според думите ѝ решението за евтаназия е продиктувано от продължителното страдание.

„Искам да спра да страдам. Никой от семейството ми не подкрепя евтаназията, но какво да кажем за болката, която преживях?" казва тя. Кастийо описва постоянни болки в гърба и краката, безсъние и липса на желание за живот.

Тя заявява, че иска да прекара последните си моменти спокойно и дори планира да бъде облечена с любимата си рокля и грим. Поканила е близките си да се сбогуват предварително, но желае да бъде сама при самата процедура.

Кастийо разказва, че е преживяла трудно детство и че през 2022 г. е била групово изнасилена, което се превърнало в повратна точка. Малко след това, под влияние на наркотици, тя скочила от сграда и останала парализирана от кръста надолу.

Баща ѝ се опитал да спре евтаназията с аргумента, че тя страда от психични проблеми и не може да вземе напълно свободно решение. Съдилищата обаче преценили, че условията на закона са изпълнени.

Испания е сред малкото държави, легализирали евтаназията след закон от 2021 г., който позволява процедурата при тежко и неизлечимо заболяване или хронично инвалидизиращо състояние.

В последното си послание Кастийо заявява, че иска просто да намери покой след години на болка и семейни конфликти. Въпреки че процедурата ще се проведе, съдебните спорове около случая вероятно ще продължат, а Европейският съд по правата на човека тепърва ще се произнесе по по-широките правни въпроси.