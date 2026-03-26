Петролната рафинерия в руския град Кириши е спряла работа след масирана украинска атака

Петролната рафинерия в руския град Кириши, Ленинградска област, която е една от най-големите в страната, преустанови работа, след като бе поразена при украинска атака с дронове, предаде Ройтерс, , цитирани от БТА.

По думите им инсталации за първична и вторична преработка на петрол са били подложени на няколко вълни от атаки с дронове, които са предизвикали пожари. Засега е трудно да се прецени колко време ще отнеме отстраняването на повредите.

Компанията "Сургутнефтегаз", която стопанисва рафинерията, засега не е отговорила на запитване на Ройтерс за коментар.

Съоръжението има капацитет да преработва около 400 000 барела на ден. През последните рафинерията е преработвала около 18 млн. тона годишно, което представлява около 7% от общия нефтопреработвателен обем в Русия. Според източниците на Ройтерс рафинерията в Кириши произвежда годишно около 7 млн. тона дизелово гориво, 2 млн. тона бензин, 6 млн. тона мазут и около 600 000 тона битум.