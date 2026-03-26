Откриха откраднатото имущество на Урсула Андрес до Флоренция

Става въпрос за активи и произведения на изкуството за 20 млн. евро

Наследството за милиони евро на швейцарската актриса Урсула Андрес, „първото момиче на Джеймс Бонд" в историята на киното, беше открито благодарение на международно разследване около сложна мрежа за пране на пари. Активите, сред които произведения на изкуството и недвижими имоти, са на стойност около 20 млн. евро, съобщиха италианските медии.

Разследването започва в Швейцария, където Андрес подава сигнал за постепенно източване на нейните финансови средства от доверени управители. Швейцарските власти откриват непрозрачни и сложни операции, целящи да затруднят проследяването на парите. По-късно около 18 млн. швейцарски франка са пренасочени към чуждестранни компании, недвижими имоти и произведения на изкуството. Италия се включва в разследването, след като се установяват значителни връзки с провинция Флоренция. В Сан Кашано Вал ди Пеза са идентифицирани 11 имота и 14 земи, сред които лозови масиви и маслинови гори, както и произведения на изкуството и допълнителни финансови активи, считани за част от схемата за пране на пари.

Андрес разказа за ситуацията пред швейцарския вестник „Блик", като сподели, че е шокирана и че била целенасочено избрана за жертва. Основният обвиняем е бившият й финансов управител Ерик Фремонд, който по време на разследването е признал за част от действията си и се е самоубил през юли 2025 г. Италианската прокуратура във Флоренция координира сложната следствена дейност, използвайки информацията от Швейцария и проследявайки потока на незаконно придобитите средства до крайните им инжестиции. Съдът във Флоренция постановява временното изземване на активите до размер на 18 милиона швейцарски франка.

Урсула Андрес живее от дълги години уединено в Италия, в своята вила в Дзагароло, край Рим. След бляскавата кариера, белязана от роли с Елвис Пресли, Франк Синатра и Питър Селърс, тя предпочита спокойствието и рядко се появява на обществени събития. Въпреки това, дори в този период на усамотение, нейният живот беше разтърсен от финансовата измама, която застраши спокойствието й и значително намали спестяванията й.Актрисата признава, че е „разбита" от предателството на бившия си управител, който е използвал средствата й за лични цели, включително за закупуване на произведения на изкуството, официално регистрирани на името на съпругата му. Актрисата е била омъжена единствено за американския актьор и режисьор Джон Дерек от 1957 до 1966 г. След развода има няколко романтични връзки, сред които с Жан-Пол Белмондо през 60-те и 70-те години на миналия век, и с италианския актьор Фабио Тести. Има син Димитри от Хари Хамлин. Според слуховете пък е имала и връзки с Джеймс Дийн, Марлон Брандо, Марчело Мастрояни, Хулио Иглесиас, Франко Неро и др.

Урсула пристига в Рим на 17 г., потапя се в атмосферата на Долче Вита и започва първите си роли в киното. В столицата се сприятелява с Брижит Бардо и дори живее с нея известно време. След успешна кариера в Холивуд, включително ролята й в „007 -Доктор Но" (1962), тя се връща в Рим през 70-те години. Снима се в италиански филми, позира за списания като „Плейбой" и "Плеймен" и продължава актьорската си работа в европейското кино.