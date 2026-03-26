Иран позволи на малайзийски петролни танкери да преминат през Ормузкия проток след преговори с лидери на държавите от Близкия изток, заяви малайзийският премиер Ануар Ибрахим, цитиран от Франс прес и БТА.

"Възползвам се от тази възможност, за да благодаря на президента на Иран. В момента освобождаваме малайзийските петролни танкери и техния екипаж, за да могат да продължат по пътя си към дома", заяви Ануар Ибрахим в реч, излъчена по телевизията.

Ануар каза, че е преговарял с Иран и други държави от Близкия изток, като например Египет и Турция, като част от усилията за насърчаването на мира в региона.

"Това не беше лесно начинание, тъй като Иран смята, че е бил измамен многократно и не може да предприеме лесно стъпки за установяването на мир без ясни и правно обвързващи гаранции за своята сигурност", отбеляза Ануар Ибрахим.

Правителството на Малайзия ще запази субсидиите за цената на петрола, но предприема също и мерки за смекчаване на нарушенията на доставките, включително намаляване на месечните разпределения за субсидирано гориво.

"Засега сме принудени да се справяме с тази ситуация, тъй като последиците от блокадата на Ормузкия проток, войната в Иран и спрените доставки на петрол и природен газ оказват влиянието си върху нас", изтъкна малайзийският премиер.