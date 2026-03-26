Кая Калас: Украйна не трябва да прави териториални отстъпки в полза на Русия

Европейският съюз е обезпокоен от натиска на САЩ върху Украйна да направи териториални отстъпки при преговорите с Русия, заяви днес върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас, цитирана от ДПА и БТА.

"Това определено е грешен подход. Той, разбира се отговаря на руския наръчник за преговори - искат нещо, което никога не е било тяхно, и поради това ние сигнализираме, че става въпрос за капан, в който не бива да попадаме", коментира Калас в кулоарите на срещата на външните министри на страните от Г-7 във Франция.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви за Ройтерс, че САЩ са обвързали предложението си за гаранции за сигурност с условието Киев да предаде на Москва източния регион Донбас.