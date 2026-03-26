Доклад: Имало чуждестранно влияние върху парламентарните избори в Словения

Словенската разузнавателна служба (СОВА) потвърди, че е имало чуждестранно влияние върху парламентарните избори в Словения, предаде новинарската агенция СТА.

СОВА потвърди в доклад на свикано днес от премиера Роберт Голоб заседание на Съвета за сигурност на страната, че безспорно е имало чуждо влияние върху изборите в Словения и представи конкретни действия на параразузнавателна агенция от чужбина, както и контакти със словенски лица.

За пристигането на представители на израелската разузнавателна агенция „Блек Кюб“ в Любляна съобщи миналата седмица премиерът на Словения и лидер на управляващата партия „Движение Свобода" Роберт Голоб, който в ефира на ПОП ТВ обвини председателя на опозиционната „Словенска демократическа партия" (СДП) Янез Янша във връзки с организираната престъпност и израелски частни разузнавателни структури. По-късно Янша потвърди, че е имал срещи с представители на агенцията, но каза, че не помни кога и къде са били проведени.

Директорът на СОВА Йошко Кадиуник посочи по-рано, че на заседанието ще говори за "влиянието върху изборите от чужбина, където, разбира се, ще бъде представен доклад за влиянието на параразузнавателна агенция от чужбина, която е била в контакт със словенски субекти“.

Той добави, че СОВА е уведомила преди два дни държавната прокуратура и генералния директор на полицията за "основателни причини" да се подозира, че е извършено престъпление, което се преследва по служебен път.

"Директорът на СОВА не можа да обясни какво в тези публикувани записи може да застрашава националната сигурност – защото там се говори за корупция – не можа да обясни и каква е дефиницията на параразузнавателна служба. На кратко става дума за злоупотреба с държавни институции за предизборни цели", заяви от своя страна Янез Янша.

Той добави, че в следващия мандат на парламента ще бъде въведен парламентарен контрол върху СОВА и случаят ще бъде изяснен, съобщава БТА.