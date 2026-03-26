Израел: Убихме 700 бойци на "Хизбула" от началото на операцията

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) заявиха днес, че са убили 700 бойци на ливанското движение "Хизбула" от началото на операцията срещу групировката на 2 март, предаде Франс прес и БТА.

"Проведохме решителни операции, за да гарантираме сигурността на нашите граждани. На този етап мога да ви съобщя, че около 700 терористи бяха елиминирани", заяви подполковник Надав Шошани, говорител на ЦАХАЛ, на пресконференция с международни медии.

Израелската военна операция в Южен Ливан има за цел да защити "общностите в Сeверен Израел, да се премахне заплахата около границата и да се унищожат активите на "Хизбула" във всички области", допълни Шошани.

Проиранската групировка "Хизбула" се присъедини към атаките срещу Израел малко след началото на израелско-американската военна операция срещу Иран на 28 февруари.

Шиитското движение никога не обявява колко от неговите бойци са били убити. По данни на ливанското правителство 1094 души са изгубили живота си от началото на конфликта в страната, в това число 121 деца.

Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви във вторник, че Израел ще окупира буферна зона, простираща се на около 30 км навътре в ливанска територия до река Литани.

Това решение бе взето на фона на ежедневен масиран ракетен обстрел на цивилните в Северен Израел от "Хизбула", посочва АФП.