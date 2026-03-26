Жена обвинява Епстийн: Дрогира ме с вода, изгубих съзнание за 12 часа и ме изнасили

Жена, твърдяща, че е била дрогирана и изнасилена от осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн, разказа публично за преживяното в интервю за BBC Newsnight.

Жената, представена с псевдонима Ники, споделя, че се е запознала с Епстийн на 19 години, докато работела като модел. След като му направила масаж в имението му в Палм Бийч, той ѝ предложил чаша вода. Малко след като я изпила, тя изгубила съзнание за часове и смята, че през това време е била изнасилена.

Ники разказва, че първоначално взаимодействията им започнали с масажи, като Епстийн поискал тя да свали горната част на дрехите си. По време на следваща среща той се опитал да разкопчае дънките ѝ и я притискал за секс. Тя отказала и се опитала да си тръгне. Преди да напусне, той ѝ предложил вода – след което тя няма спомен за поне 12 часа.

Когато се събудила, се чувствала зле и открила признаци, че е имало сексуален контакт, макар да не помни нищо. Тя казва, че е преминала през различни терапии в опит да възстанови спомените си, но без успех. Според нея най-логичното обяснение е, че е била дрогирана и сексуално насилена.

По-късно, когато отново се срещнали, Епстийн намекнал, че знае, че тя не е била в менструация, което засилило подозренията ѝ, че е бил с нея, докато е била в безсъзнание.

След случилото се тя преживяла тежък психологически период и дори имала мисли за самоубийство. Сега Ники призовава Министерството на правосъдието на САЩ да публикува всички останали документи по случая „Епстийн".

Миналата година президентът Доналд Тръмп подписа закон, задължаващ публикуването на материалите от разследването. Въпреки че милиони документи бяха разсекретени, около два милиона файла все още не са публикувани, което предизвиква недоволство както сред жертвите, така и сред законодателите.

Ники критикува и самото наименование на закона, като смята, че използването на името на Епстийн продължава да „прославя" извършителя, вместо да поставя фокус върху оцелелите. Тя настоява вниманието да бъде насочено към жертвите, а не към човека, който ги е наранил.