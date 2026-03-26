Тръмп разкри подаръка на Иран в знак на мир: 10 танкера с петрол да минат през Ормузкия проток

Президентът Доналд Тръмп разкри, че „подаръкът" от иранските преговарящи е бил това, че по-рано тази седмица са позволили на поне осем петролни танкера да преминат през Ормузкия проток.

Тръмп заяви в четвъртък, че преминаването на корабите през пролива е било знак за САЩ, че преговарящите демонстрират: „Ние сме сериозни и надеждни."

Танкерите може би са били под пакистански флаг, каза Тръмп, който за първи път намекна за „подаръка" тази седмица.

„Казах: „Е, предполагам, че имаме работа с правилните хора", продължи Тръмп. „И всъщност след това те се извиниха за нещо, което бяха казали, и заявиха, че ще изпратят още два кораба."

„Предвиждахме, че ще ни отнеме около четири до шест седмици да изпълним мисията си, а ние сме далеч пред графика", заяви Тръмп. „Ако погледнете какво сме постигнали по отношение на разрушаването на тази страна, искам да кажа, че сме далеч напред."

Докато проливът Хормуз остава проблем – въпреки отстраняването на иранския военен командир, който беше наредил да бъде затворен за САЩ и техните съюзници – Тръмп изрази съжаление, че съюзниците от НАТО едва сега се заричат да застанат на страната на САЩ, пише Fox News.

„Преди 25 години казах, че НАТО е хартиен тигър, но по-важното е, че ние ще се притечем на помощ, а те никога няма да дойдат на нашата", заяви Тръмп. „И искам да запомните, че ние казахме това: те не дойдоха на нашата помощ.

Сега всички искат да помогнат, когато другата страна е унищожена. Казаха: „Бихме искали да изпратим кораби." Някои от тях дори направиха изявление, че „искаме да се включим, когато войната приключи".

Знаете ли, трябва да се включат в началото на войната или дори преди тя да започне."

В крайна сметка, предупреди Тръмп, НАТО не е издържало „теста" – нещо, което може да се окаже проблем в бъдеще, когато мирните преговори в Украйна и евентуалните амбиции по отношение на Гренландия отново излязат на преден план, след като Иран вече не е на първо място в дневния ред на външната политика на Тръмп.

„Никой не може да се мери със Съединените щати", заяви Тръмп, като отбеляза, че тежките загуби на Иран показват, че „те не са равни на Съединените щати. Това са дреболии."

„Ето защо съм толкова разочарован от НАТО, защото това беше изпитание за НАТО. Това беше изпитание. Можете да ни помогнете. Не сте длъжни, но ако не го направите, ние ще го запомним."

„Просто не забравяйте, запомнете това след няколко месеца", продължи той. „Запомнете думите ми. Те имат една поговорка, една чудесна поговорка: Никога не забравяй. Никога не може да се забрави."

В същото време става ясно, че Иран е изпратил официален отговор на 15-точковия план на САЩ и поставя условия за прекратяване на войната.

Според информацията източник, запознат със ситуацията, е заявил пред агенция Тасним, че „отговорът на Иран на 15-те точки, предложени от Съединените щати, е изпратен официално снощи (сряда) чрез посредници, като Техеран очаква реакцията на другата страна".

В отговора си Иран е подчертал, че „атаките на противника трябва да бъдат прекратени", трябва да се създадат реални условия, които да предотвратят повторение на войната, да се гарантира изплащане на военни щети и компенсации, както и край на конфликта на всички фронтове и „за всички групи на съпротивата в региона".

Източникът допълва, че суверенитетът на Иран над Ормузкия проток „е бил и ще остане естествено и законно право на страната" и трябва да бъде признат като част от всяко бъдещо споразумение, пише Turkiyetoday.

Според същия източник Техеран смята, че „преговорите са просто измама, която служи като прикритие за целите на САЩ да покажат на света, че се стремят да сложат край на войната, да поддържат ниски цени на петрола и да се подготвят за нова атака в южната част на Иран чрез наземна инвазия". Източникът добави, че „американците започнаха война по време на преговорите както по време на „12-дневната война", така и този път", пише ynetnews.

Военен източник заяви пред агенцията по повод пролива Хормуз: „Америка иска да отвори пролива чрез самоубийствена акция. Няма проблем. Ние сме готови да ги оставим да приложат своята самоубийствена стратегия, а проливът да остане затворен."