Пеп си тръгва от “Сити” през лятото

Командващият ядрените сили на САЩ пред Сената: Няма нужда от нови изпитания на бойни глави

По време на изслушване в Комисията по въоръжените сили към Сената на САЩ Корел бе попитал дали вижда военна необходимост САЩ да провеждат изпитания с ядрени бойни глави. СНИМКА: Pixabay

Адмиралът от Военноморските сили на САЩ Ричард Корел, командващ американските ядрени сили, подкрепи днес заключението на Министерството на енергетиката и Пентагона, че ядреният арсенал на САЩ е безопасен и надежден и че няма нужда от провеждането на изпитания на ядрени бойни глави, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Корел каза това в момент, когато представители на американските власти все още обсъждат как да изпълнят издадената през октомври от президента Доналд Тръмп заповед, която предвижда възобновяване на ядрените опити.

По време на изслушване в Комисията по въоръжените сили към Сената на САЩ Корел бе попитал дали вижда военна необходимост САЩ да провеждат изпитания с ядрени бойни глави, предвид факта, че последният такъв тест датира от 1992 г.

Подчертавайки, че министерствата на енергетиката и на отбраната всяка година удостоверяват безопасността и надеждността на ядрения арсенал на САЩ, Корел изрази подкрепата си за най-новото удостоверение, издадено за период 2025-2026 г.

"Разполагаме с капацитета и достатъчно изпитания, за да сме сигурни в надеждността и ефективността на нашите ядрени бойни глави. Ние обаче следим това внимателно и аз ще продължа да предоставям най-добрите си военни съвети", подчерта Корел по време на изслушването.

