Зеленски на официално посещение в Саудитска Арабия: Оценяваме подкрепата

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Саудитска Арабия на официално посещение, предадоха Укринформ и Ройтерс.
"Пристигнах в Саудитска Арабия, където са насрочени важни срещи. Оценяваме подкрепата и подкрепяме тези, които имат готовност да работят с нас за осигуряването на сигурността", написа Зеленски в социалната мрежа "Екс".
В свое обръщение към участниците на срещата на върха на Световните експедиционни сили (JEF) във Финландия, Зеленски посочи, че Украйна е предложила дългосрочно сътрудничество с държавите от Близкия изток и от Персийския залив, което цели да засили усилията за отбрана на въздушното пространство.