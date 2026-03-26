Тя умря красива - парализирана жертва на изнасилване извоюва правото на смърт въпреки баща си (Обзор)

25-годишната Ноелия стана първият човек в Испания, починал чрез евтаназия след съдебно решение

Ноелия Кастильо от Барселона, останала парализирана след групово изнасилване, стана първият човек в Испания, починал чрез евтаназия след съдебно решение, което отхвърли опитите на баща ѝ да спре процедурата.

Младата жена е починала в четвъртък в дома за асистирани грижи „Сант Пере де Рибес", където е живеела, с което приключва съдебна битка, продължила повече от година и половина, пише "Дейли мейл".

Ултраконсервативната католическа организация "Християнски адвокати", която представляваше баща ѝ Херонимо Кастильо, съобщи: „Ноелия вече е подложена на евтаназия."

В последното си интервю Ноелия споделя: "Искам да умра красива. Ще облека най-хубавата рокля, която имам, и ще се гримирам, ще бъде нещо съвсем просто".

Кастийо се бори да умре асистирано от 2024 г., но срещу това ѝ решение се опълчва баща ѝ. Към него се присъединява ултраконсервативната католическа група “Християнски адвокати”, с което започва мъчителна съдебна битка.

Житейската борба на Ноелия обаче започва години по-рано. “Не мога повече да понеса това семейство, болката, всичко, което ме измъчва, всичко, през което съм преминала”, разказва тя пред “Антена 3”.

Испанката израства в много нестабилна семейна среда

- родителите ѝ са имали проблеми със зависимости и психичното здраве, пишат местни медии. Когато е на 13 г., майка ѝ и баща ѝ губят попечителството над нея, защото изпадат в крайна бедност. Грижата за Ноелия попада в ръцете на социалните служби в Каталуния и тя дълго живее в домове за непълнолетни.

През годините страда от влошено психично здраве - правила е и други опити за самоубийство с предозиране с наркотици и чрез самонараняване. Сексуално е била насилвана от бившия си приятел, но повратна точка за нея е групово изнасилване през 2022 г. Случва се малко преди деня, в който тя е решила отново да опита самоубийство, и дори не подава сигнал в полицията.

На 4 октомври 2022 г. след употреба на наркотици Ноелия скача от петия етаж на жилищна сграда, но оцелява. “Баща ми ме видя да падам и не можа да направи нищо”, разказва тя. Много сериозни травми на гръбнака я оставят парализирана от кръста надолу. След неуспешния опит да сложи край на живота си испанката е под постоянно наблюдение на лекари, които освен за физическото здраве се опитват да се грижат и за психиката ѝ.

Ноелия обаче не се подобрява. Освен тежките щети на психиката младата жена изпитва и сериозна хронична болка вследствие на травмите си: “Не ми се прави нищо - да не излизам, да не ям, да не правя нищо. Много ми е трудно да спя и имам болки в гърба и краката”. През 2023 г. ѝ е призната 74% инвалидност.

През април 2024 г. тя иска от каталунските власти разрешение за асистирана смърт и получава това право през юли същата година.

Определена е и дата - 1 август 2024 г., но процедурата е спряна от съда след намеса на бащата на Ноелия. Аргументът му е, че дъщеря му не може да вземе решение заради психичните си проблеми. Кастийо страда от гранично разстройство на личността (BPD) и обсесивно-компулсивно разстройство (OCD) с параноя и самоубийствени мисли.

Връзката на момичето с баща ѝ не е добра.

“Той не уважи решението ми

и никога няма да го направи. Искаше да припише къщата, която купи, на мое име, за да може да продължи да събира издръжка за дете” - казва испанката. И допълва: След това обаче не искаше да запише къщата на мое име, нито да плати за погребението или да дойде на него, нито да присъства на евтаназията. Каза, че не иска да знае нищо повече за мен, че за него вече съм мъртва.

Ноелия признава, че се опитва да разбере баща си, защото “никой не иска да изгуби дъщеря си”, но “той не ме слуша”. Разкрива, че всъщност баща ѝ никога не се обаждал, дори не ѝ пишел: “Единственото нещо, което прави, е да ми носи храна. Защо иска да съм жива? За да ме държи в болница?”.

Въпреки това бащата решава, че ще се бори допоследно за отмяна на евтаназията. След първото спиране на процедурата от съда в Барселона идва решение на Висшия съд на Каталуния в полза на Ноелия. Сериозен натиск обаче оказва организацията на “Християнските адвокати”. Сагата приключва с решение на Европейския съд по правата на човека, като казусът е отнесен там именно от християнски адвокати, но ЕСПЧ отхвърли тяхното искане на 24 март.

Религиозната общност явно е развила голям интерес към случая на Ноелия. В края на м.г. тя разказа как две монахини влезли в болничната ѝ стая и се възползвали от изтощението ѝ, като я подмамили да подпише документ. С него тя изразявала съмнения относно желанието си да умре. След като от болницата научили, се свързали с нотариус, за да анулира документа.

“Искам да си отида сега и да спра да страдам

Никой от семейството ми не подкрепя евтаназията. А какво да кажем за цялата болка, която съм преживяла през всички тези години?”, споделя още испанката.

Макар да не подкрепя асистираната смърт, майката на Ноелия Йоланда иска да остане с нея до края. В интервюто, в което говори и тя, Йоланда казва, че иска да има “вълшебна пръчица”, с която да промени решението на дъщеря си.

Майката настояла да бъде с нея в момента на смъртта ѝ с мотива, че първа е видяла как очите на дъщеря ѝ се отварят и трябва да е последната, която ще ги види да се затворят завинаги. Ноелия отказала - искала да се сбогува с всички преди инжекцията, но никой да не присъства на самия край: “Искам да съм сама”.