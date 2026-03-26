САЩ потвърдиха смъртта на иранския командващ флота, блокирал Ормузкия проток

САЩ потвърдиха смъртта на командващия военноморските сили на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) контраадмирал Алиреза Тангсири, убит при израелски въздушен удар, съобщи Централното командване на САЩ (СЕНТКОМ) в социалната мрежа "Екс", цитирано от Ройтерс и Франс прес, предаде БТА.
Командирът на Централното командване, отговарящо за операциите в Близкия изток, адмирал Брад Купър посочи в свое съобщение, че "всички иранци, които служат във военноморските сили на КГИР трябва да напуснат поста си и да се приберат у дома, за да избегнат допълнителни рискове за наранявания или ненужна смърт".
СЕНТКОМ допълни, че смъртта на Тангсири ще направи региона на Близкия изток "по-безопасен".