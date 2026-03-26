ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пеп си тръгва от “Сити” през лятото

Времето София 12° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22548631 www.24chasa.bg

САЩ потвърдиха смъртта на иранския командващ флота, блокирал Ормузкия проток

2632
Алиреза Тангсири кадър@aljazeeraenglish, youtube

САЩ потвърдиха смъртта на командващия военноморските сили на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) контраадмирал Алиреза Тангсири, убит при израелски въздушен удар, съобщи Централното командване на САЩ (СЕНТКОМ) в социалната мрежа "Екс", цитирано от Ройтерс и Франс прес, предаде БТА.

Командирът на Централното командване, отговарящо за операциите в Близкия изток, адмирал Брад Купър посочи в свое съобщение, че "всички иранци, които служат във военноморските сили на КГИР трябва да напуснат поста си и да се приберат у дома, за да избегнат допълнителни рискове за наранявания или ненужна смърт".

СЕНТКОМ допълни, че смъртта на Тангсири ще направи региона на Близкия изток "по-безопасен".

Алиреза Тангсири кадър@aljazeeraenglish, youtube

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Скорост и адреналин - виж най-модерната писта на Балканите, която ни поставя на световната карта