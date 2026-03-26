Изправиха Мадуро за първи път пред съда в Ню Йорк

Бившият президент на Венецуела Николас Мадуро беше изправен днес пред съд в Ню Йорк в опит обвинението му за трафик на наркотици да бъде отхвърлено поради геополитически спор относно съдебни разноски, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Адвокатът на Мадуро твърди, че САЩ нарушават конституционните права на сваления от власт лидер, като не позволяват средства на венецуелското правителство да бъдат използвани за покриване на разноските му по делото.

Изслушването днес представлява първото явяване на Мадуро и съпругата му Силия Флорес пред съда от повдигането на обвинението през януари, по време на което той протестира срещу задържането им от американските военни и заяви: "Аз съм невинен. Аз съм почтен човек, конституционният президент на моята страна". Силия Флорес също пледира невинна.

Мадуро и съпругата му са обвинени също така, че са разпореждали отвличания, побои и убийства на лица, които са им дължали пари от наркотрафик или са подкопавали трафикантската им мрежа. Според обвинителния акт това включва и убийството на наркобос в Каракас. Ако бъдат признати за виновни, те могат да бъдат осъдени на доживотен затвор.

И двамата остават зад решетките в ареста в Бруклин и никой от тях не е поискал да бъде освободен под гаранция. Съдия Алвин Хелърстийн от Южния съдебен окръг на Ню Йорк все още не е насрочил дата за съдебния процес, макар това да може да стане по време на изслушването.