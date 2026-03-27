Сексуално малтретиран като дете, новият кмет на Париж иска да спре насилието в училище

Париж остава бастион срещу крайната десница

Кампанията на 48-годишния Еманюел Грероар бе белязана и от дълбока семейна драма - самоубийството на брат му миналата година

В парижкото кметство всички го познават от години като перфектен технократ и неуморен работохолик. 48-годишният социалист Еманюел Грегоар спечели убедително местните избори в Париж на втори тур и стана третият поред кмет на левицата, която управлява мегаполиса от четвърт век. Преди да поеме най-високия пост в града, той бе дясна ръка на предишния градоначалник Ан Игалго, а още по-рано бе зам. кмет, натоварен с някои от най-тежките проблеми, включително и с бюджета. Наричат го “човекът на невъзможните досиета”. Преди да спечели престижния пост, мъжът с аристократична осанка и посребрели коси бе сравнително непознат за широката публика, макар че в последните две години бе депутат в Националното събрание и бе сред основните гласове на опозицията.

Вечерта след триумфа си Грегоар

обиколи центъра на столицата с велосипед под наем,

с каквито се движат много негови съграждани. Така даде ясно послание, че ще продължи политиката на изграждане на нови велоалеи и на намаляване на колите и съответно на вредните емисии в големия град. Той обеща, че 10 булеварда ще бъдат превърнати в обществени градини, а 1000 улици ще бъдат пешеходни.

Закани се, че е готов да изпълни обещанието си да свали политиците от автомобилите с шофьори и да бъде, по собствените му думи, “морален стожер” в столичната администрация като решително намали излишните разходи. Сред другите му приоритетни задачи e да се справи с недостига на социални жилища и с туристическите наеми в Париж – многократно е казвал “Airbnb е мой враг”, но и с проблема с бездомните в града.

Роден и израснал в едно от проблемните парижки предградия – Сен-Сен-Дени, Грегоар поема кметството в период на сериозна криза, с която трябва да се справи. Париж е разтърсен от множество полицейски разследвания на предполагаемо сексуално насилие над малки деца в държавни детски градини и начални училища. Най-малко 30 училищни помощници бяха отстранени от работа в столицата през 2025 г., 19 от които след оплаквания за сексуално насилие. След като кметството беше критикувано от родители за пренебрегване на дългогодишни оплаквания, Грегоар обеща “пълна трансформация” на системата за набиране и надзор на училищните помощници, които работят с деца по време на обяд и извънкласни дейности.

Новият кмет има и личен мотив да намери решение на този болезнен за обществото проблем. Той рядко говори за живота си извън професионалните задължения, но по време на кампанията разкри в радиопредаване, че като дете сам е станал жертва на сексуални злоупотреби.

“За мен това е вътрешна рана, тиха рана”,

призна политикът. През последните седмици бях уведомен за непоносими събития в училища в Париж и другаде, които ми върнаха спомени за собствения ми опит. Това е преживяването на дете в четвърти клас, което е било сексуално малтретирано в продължение на няколко месеца по време на извънкласни дейности в общински плувен басейн - разкри той. - По онова време нямах нито силите, нито средствата, нито думите да изразя тази болка и това страдание. Мълчах десетки години. Нося този белег, знам го, както много други хора, които мълчаха. Но си казах, че ако мълча, това няма да послужи за нищо.”

Оказа се, че градоначалникът носи и друга емоционална травма. Самоубийството на брат му миналата година го оставя дълбоко покрусен насред кампанията му. “Бяхме много близки, но той реши, че животът е много тежък”, признава Грегоар и споделя, че семейната драма е толкова голяма, че изглежда дори нереална. “Изпитваме, по-специално аз, огромна вина. Хиляди пъти ми казваха, че не трябва да се сърдя на себе си. Но няма начин. Сърдит съм, защото той вече не е тук. Трудно е да държиш ръката на някого дълго, много дълго. Много от нас го правеха, но други го правеха по-често от мен, имам предвид сестрите ми.” Тежката драма обаче споила връзките в семейството. “В този момент се облегнахме един на друг.”

Грегоар споделя, че в трудни периоди се уповава и на жената до себе си. Той отказа да спомене името ѝ, но разкрива, че двамата имат общо 5 деца които отглеждат - най-големият син е на 20 г., а най-малкото дете - на 9. Две от децата са общи, другите са от предишен негов и неин брак, но според бащата всички се разбират чудесно.

Грегоар казва, че години наред се е подготвял на поеме столицата. Преди да стане първи зам. кмет на управлявалата 12 години Ан Идалго, той е бил шеф на кабинета и на нейния предшественик Бертран Деланое, който всъщност

“открадна” Париж от десницата

през 2001 г. Една от основните му цели в оставащата година до президентските избори е “градът да остане бастион срещу десницата и най-вече крайната десница.”

Левицата взема големите френски градове, десницата с най-много кметове

Партията на Марин Льо Пен напредва значително, но остава в политическа изолация

Големите надежди на френската десница, че Париж най-после ще застане на нейна страна в лицето на Рашида Дати, не се оправдаха. Столицата отново показа категорично, че е ляв бастион, а така се случи и в другите след нея два най-големи градове Марсилия и Лион (който е в ръцете на зелените). В същото време обаче социалистите отстъпиха на десницата градове като Клермон-Феран, където управляваха неизменно от 1947 г. насам или Брест, където се бяха окопали от 37 години. Според цифрите умерената десница печели в средните по големина градове и излиза начело с най-много кметове – 1267. По брой гласоподаватели обаче блокът на левите е първи с 9,2 милиона гласа. Центристите около Макрон не бележат пробив, макар да успяха да вземат големи градове като Бордо и Анеси.

Марин льо Пен СНИМКА: РОЙТЕРС

След втория кръг на местните избори във Франция всички партии се изкараха победители, за да убедят избирателите в силата си година преди решителния вот за президент на републиката. Един от основните изводи на независимите експерти обаче е, че френският политически пейзаж никога не е бил толкова фрагментарен. Според тях зад успехите и неуспехите на всяка една формация се крият големи вътрешни противоречия. Фактът, че социалистите удържаха някои от големите си победи там, където не бяха в съюз с крайната левица, показва, че в лоното на партията ще продължи борбата между линията на обединението на всички леви сили на всяка цена и линията, която настоява, че “Непокорната Франция” трябва да бъде загърбена като партньор.

Крайната десница се хвали с най-големия си пробив в историята на местни избори. Партията на Марин льо Пен и Жордан Бардела безспорно разширява електоралната си база, особено в малките населени места, но без в същото време да успее да вземе градове като Тулон, Ним или Марсилия, които бяха сред основните й цели. Ограниченията при Националния сбор остават свързани най-вече с несекващата му политическа изолация.

Радикалната левица на Жан-Люк Меланшон отбелязва известен напредък, като най-големият пробив е в т.нар. периферни народни предградия на Париж като Сен Дени и на Лил като Рубе. От по-нататъшното поведение на Неподчинената Франция обаче зависи дали ще остане партньор в бъдещите политически преговори вляво или стратегията на конфронтация ще я постави сред аутсайдерите.

Така в края на тези избори нито един блок няма ясен превес. Всеки лагер е изправен пред свои собствени противоречия: стратегически разделения отдясно, напрежение в съюзите отляво, съперничество за лидерство в центъра и ограничен обхват на Националния сбор. В този контекст единственият сигурен победител е исторически ниската избирателна активност – 57,7% на втори тур.