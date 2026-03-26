Иран минира остров заради страх от наземна операция на САЩ (Обзор)

Тръмп избира между 4 варианта за мир

Четири военни сценария за финален удар срещу Иран планира Доналд Тръмп, за да сложи край на конфликта в Близкия изток. Източници, участвали в разговорите между Пентагона и Белия дом, разкриват, че те включват три инвазии върху няколко острова в Персийския залив и задържане на ирански кораби, които изнасят петрол от източната страна на Ормузкия проток.

Сред целите за превземане на Тръмп централно място заема о. Харг, откъдето Техеран изнася 90% от черното си злато. Друго място, което може да бъде обект на американско нашествие, е о. Ларак. Той се намира в самия център на Ормузкия проток и е крепостта, която помага на Ислямската република да блокира този жизненоважен икономически коридор. Под прицел е и о. Абу Муса заедно с прилежащите към него по-малки островчета. Те представляват спорна територия между Иран и ОАЕ, но формално са признати за част от първата.

Източниците на президентската администрация разкрили пред “Аксиос”, че Пентагонът е подготвил стратегии и за наземна операция дълбоко във вътрешността на Ислямската република, за да се конфискува нейният високообогатен уран.

Доста са обаче въпросителните за успеха на тези планове. Според “Ню Йорк Таймс” Иран е успял да повреди много военни бази на САЩ в региона, което е принудило американците да се изтеглят от тях и да оперират дистанционно.

Освен това стана ясно, че Техеран подсилва значително охраната на жизненоважния за неговата икономика о. Харг. Режимът подготвя капани срещу евентуално нашествие на войски на САЩ, като поставя зенитно-ракетни установки, противопехотни и противотанкови мини.