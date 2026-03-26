Русия: В добра позиция сме да издържим шокове на петролния пазар

петрол СНИМКА: Pixabay

Русия е в добра позиция да издържи нарушенията на петролния пазар, причинени от войната в Иран. Това заяви днес вицепремиерът Александър Новак, цитиран от ДПА и БТА. 

"В момента се наблюдава явен недостиг на петролни продукти на световния пазар", посочи той на среща с руска лобистка организация. 

Цените на бензина, дизела и другите преработени петролни продукти са се повишили дори по-рязко от тези на суровия петрол, отбеляза Новак, допълвайки, че Русия печели от ситуацията.

Западните санкции, наложени в отговор на войната в Украйна, принудиха руските износители да продават петрол с отстъпка. Новак обаче заяви, че тази отстъпка вече значително е намаляла. В някои региони руският петрол дори се продава с надценка, каза той.

Вицепремиерът същевременно изрази предпазлив оптимизъм относно разширяването на производството. 

"Това ще изисква време, инвестиции и достъп до капитал", каза той, като отбеляза, че увеличаването на производството е дълъг процес.

Кирил Дмитриев, висш служител в Кремъл, отговарящ за международните икономически отношения, се изказа в още по-оптимистичен тон.

"Русия е в много силна позиция – не само като основен производител на петрол и газ, но и на торове", каза той.

Той предупреди, че светът се насочва към голяма криза с цените на горивата и предсказа, че цените на петрола могат да се повишат до между 150 и 200 долара за барел.

Дмитриев изтъкна, че Европа ще бъде особено тежко засегната, след като се отказа от руската енергия.

Той предупреди за потенциална мащабна деиндустриализация и заяви, че "Европа и Великобритания ще молят за руски енергийни доставки" добавяйки, че тогава Русия ще реши дали да възобнови доставките.

