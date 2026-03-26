Зеленски: Удряме енергийна инфраструктура в Русия след смекчени санкции срещу петрола й

Украйна използва оръжия с голям обсег срещу енергийна инфраструктура, за да поддържа натиска върху Русия, след като по-рано този месец международните санкции срещу руския петрол бяха смекчени заради войната с Иран, заяви днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс и БТА.

На 13 март САЩ издадоха нов общ лиценз, позволяващ продажбата на руски суров петрол и петролни продукти, натоварени на кораби, до 11 април. Вашингтон предприе този ход в опит да стабилизира разтърсените от войната в Близкия изток международни енергийни пазари.

Европейски съюзници на Киев, които искат да поддържат натиска върху Русия, разкритикуваха решението на САЩ.

В интервю за Ройтерс Зеленски бе попитан дали ескалиращите през последните дни украински удари по руска енергийна инфраструктура са свързани с промяната около международните санкции. "Натискът върху Русия по света намалява. Поради това, за разлика от повечето страни по света, Украйна има свои собствени санкции - капацитета си за (удари с) голям обсег", отговори украинският лидер.

По думите му натискът върху Москва трябва да се запази след масираните руски въздушни удари по редица украински градове от последните дни. "Ако Украйна не отговори на техните атаки, Русия просто ще продължи войната и дори няма да се замисли са паузи", каза в заключение Зеленски.