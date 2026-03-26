Арабските монархии не бързат да искат мир, страхуват се от укрепен и още по-радикален Иран

Преди началото на войната държавите от Персийския залив призоваваха Съединените щати да не атакуват Иран. Сега обаче, след близо месец от повтарящи се удари от страна на иранския режим — насочени не само срещу американски бази, но и срещу летища, хотели и енергийни съоръжения — позицията им се променя. Монархиите в Залива вече не са толкова заинтересовани от бързо прекратяване на конфликта, особено ако това би оставило Ислямската република по-радикална и укрепена.

Безпрецедентните ирански атаки изненадаха страните от региона. Макар да реагираха с остри изявления и някои да експулсираха ирански посланици, те не предприеха военен отговор и засега изглежда демонстрират сдържаност спрямо Техеран. Сериозно безпокойство предизвиква и контролът на Иран върху Ормузкия проток — стратегически морски път, през който преминава около една пета от световния петролен износ. Държавите от Залива не искат войната да приключи, ако това влияние остане в ръцете на Техеран.

Според публикация на The Washington Post, цитираща арабски и европейски официални представители, Саудитска Арабия и Обединени арабски емирства са сигнализирали, че биха подкрепили по-силен военен натиск, ако Техеран не се съгласи на сериозни ограничения върху ракетната, дроновата и ядрената си програма. Според европейски източник целта не е незабавна ескалация, а създаване на условия, при които след края на войната отсрещната страна да бъде „по-надежден партньор".

В началото някои държави от региона смятали, че конфликтът може да доведе до падане на режима на аятоласите. Тези очаквания обаче отслабнали, след като анализатори и официални лица преценили, че ударите на Израел и САЩ имат ограничено влияние върху стабилността на режима. Сега страните от Залива се надяват поне на промяна в поведението на Иран и на по-умерена политика от негова страна, пише ynetnews.

Тази позиция до голяма степен се споделя и от други държави в региона като Катар, Кувейт и Бахрейн, които подкрепят линията на Саудитска Арабия и ОАЕ, макар да не участват активно в натиск върху американската администрация. Изключение прави Оман, който се противопоставя на войната и продължава да поддържа контакти с Техеран.

Според регионални източници Иран засега не е склонен да приеме ограничения върху ракетната и дроновата си програма. Арабски представители предупреждават, че прекратяване на войната в този момент може да насърчи нови ирански атаки. Техеран вече е заявил, че не възнамерява да се върне към предишния режим на свободно корабоплаване в Ормузкия проток и настоява за суверенитет над него, включително възможност да налага такси за преминаващи кораби — подобно на таксите в Суецки канал.

Регионални представители се опасяват и че примирие може да засили позициите на иранските съюзници, включително Хизбула, особено ако прекратяването на огъня бъде обвързано със спиране на израелските удари срещу тях.

Въпреки това държавите от Залива се страхуват от силен ирански ответен удар. Експерти предупреждават, че Техеран все още разполага със значителни възможности за ескалация — например атаки срещу енергийна инфраструктура и инсталации за обезсоляване на вода в региона.

Паралелно с войната се засилва и сътрудничеството в сферата на сигурността между Израел и някои държави от Залива, особено с Обединени арабски емирства и Бахрейн, които поддържат официални дипломатически отношения с Израел. Това поражда въпроса дали засиленото сътрудничество може в бъдеще да доведе до нови споразумения за нормализация в региона.