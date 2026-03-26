Ирак осъди всяка агресия към страните от Залива и Йордания

Правителството на Ирак днес осъди всяка „агресия“ към страните от Залива и Йордания, след като те призоваха Багдад да сложи край на атаките от проирански групировки, извършвани от иракска територия, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Министерството на външните работи публикува изявление за медиите, в което „категорично осъжда всяка агресия или атаки“ срещу страните в региона, добавяйки, че е готово да „работи съвместно за справяне (с атаките) по отговорен и бърз начин“.

Ирак е решен да предприеме „необходимите мерки, за да се справи с предизвикателствата за сигурността“, се подчертава в изявлението.

Вчера в съвместно изявление Саудитска Арабия, ОАЕ, Катар, Кувейт, Бахрейн и Йордания настояха Багдад „незабавно“ да предприеме мерки, за да сложи край на атаките от проирански групировки, извършвани от иракска територия.

Ирак беше въвлечен в конфликта още след началото на израелско-американската офанзива срещу Иран на 28 февруари.

Някои фракции, принадлежащи към „Ислямската съпротива“ в Ирак - проиранска мрежа от групировки - ежедневно поемат отговорност за десетки атаки с дронове и ракети срещу „врага“ в Ирак и в Близкия изток, без да посочват конкретни държави.

В отговор на вчерашното съвместно изявление на страните от Залива и Йордания, те заявиха, че атаките на „Ислямската съпротива“ са насочени „единствено срещу американското присъствие“.