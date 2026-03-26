Рубио: В интерес на страните от Г-7 да помогнат за отварянето на Ормузкия проток

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио днес заяви, че е в „интерес“ на страните от Г-7 да помогнат за отварянето на Ормузкия проток, блокиран от Иран, и повтори отново разочарованието на Вашингтон от съюзниците му, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„В техен интерес е да помогнат, това е в техен национален интерес“, заяви Рубио, малко преди да отпътува за Франция, където утре ще участва в среща на Г-7.

Това е първото пътуване на американския държавен секретар в чужбина, след като САЩ и Израел атакуваха Иран на 28 февруари.

Рубио, който пропусна първия ден на срещата днес, съобщи, че е постигнат „напредък“ в разговорите с Иран, но отказа да спекулира за изхода от тях.

„Разменят се съобщения чрез страни посредници и е постигнат напредък“, каза само той.

Германия, Канада, Великобритания, Франция, Италия и Япония ясно показаха желанието си днес да бъде намерено дипломатическо решение на израелско-американската военна офанзива срещу Иран, която има глобални икономически последици заради почти пълната блокада от Техеран на Ормузкия проток, която продължава близо месец.

Рубио обаче отбеляза, че американските съюзници трябва да бъдат „благодарни“ на президента Доналд Тръмп за предприемането на тази военна операция, съвместно с Израел.

„Президентът служи не само на САЩ и нашия народ. Той прави това за целия свят“, подчерта държавният секретар.

Запитан за подкрепата на Москва за Техеран, Рубио каза, че смята, че Русия е концентрирана основно върху войната си с Украйна, а не върху подпомагането на Иран.