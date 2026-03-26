НАТО: Цялото US въоръжение за Украйна е било доставено или продължава да пристига

Цялото американско въоръжение за Украйна, финансирано от съюзниците на Киев съгласно инициатива на НАТО за подпомагане на Украйна, наречена "Списък с приоритетни нужди на Украйна" (Prioritized Ukraine Requirements List, PURL), е било доставено или продължава да пристига в страната, заяви говорителката на НАТО Алисън Харт, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

Изявлението дойде, след като в. "Вашингтон пост" съобщи, че Пентагонът обмисля дали да пренасочи оръжия, предназначени първоначално за Украйна, към Близкия изток, тъй като войната в Иран затруднява доставките на някои от най-важните боеприпаси на американската армия.

"Всичко, за което съюзниците и партньорите от НАТО са платили чрез PURL, е доставено или продължава да пристига в Украйна", увери Харт.