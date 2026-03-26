Тръмп удължава с 10 дни паузата за удари по ирански енергийни обекти

Доналд Тръмп обяви в социалната мрежа Truth Social, че удължава паузата в ударите по ирански енергийни обекти, която първоначално беше въведена в понеделник.

Той също така заяви, че преговорите между САЩ и Иран продължават.

В публикацията си Тръмп пише, че по искане на иранското правителство периодът на спиране на атаките срещу енергийна инфраструктура се удължава с още 10 дни — до 6 април 2026 г., 20:00 ч. източноамериканско време. Той подчертава, че разговорите продължават и „вървят много добре", въпреки, по думите му, „погрешни твърдения" от страна на медии, които нарича „фалшиви новини".

По-рано, по време на заседание на кабинета в Белия дом, Доналд Тръмп заяви, че иранците са му изпратили „подарък": разрешение за преминаване на 10 петролни танкера през Ормузкия проток, пише Би Би Си.

На срещата репортерите попитаха Тръмп как вървят преговорите, на което той отговори, че Иран е искал да покаже на САЩ, че е „искрен и надежден".

След това той си спомни как е гледал репортаж на водещ от Fox News за осем кораба, които „преминават точно по средата на пролива Ормуз".

„След това те се извиниха за нещо, което бяха казали, и заявиха: „Ще изпратим още два кораба. И накрая се оказаха 10 кораба", каза Тръмп.