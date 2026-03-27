Мелони ще изпълнява временно и длъжността на министър на туризма на Италия

Италианският премиер Джорджа Мелони ще изпълнява временно и длъжността министър на туризма.

Президентът на Италия Серджо Матарела подписа днес указ в тази насока, предаде АНСА, цитирана от БТА.

Вчера оставка подаде министърката на туризма Даниела Сантанке след настояване на Мелони, която след провала на референдума за съдебната реформа, поиска всички членове на кабинета й, които по някаква причина са разследвани, да се оттеглят от постовете си.

Сантанке има съдебни проблеми заради счетоводни измами, свързани с нейни фирми.

Оставка подадоха и началничката на канцеларията на правосъдния министър Карло Нордио - Джузи Бартолоци и високопоставеният кадър от правосъдното министерство Андреа Делмастро, които също за разследвани по различни причини. Бартолоци е разследвана във връзка с освобождаването от Италия на арестуван по искане на Международния наказателен съд високопоставен либийски полицай, отговорен за убийства и мъчения в либийски затвор. Делмастро е разследван пък заради дял в римски ресторант, в който партньор е била дъщерята на осъден за връзки с мафиотски клан. Делмастро е и бивш личен адвокат на Мелони, припомня АНСА.