Израелски опозиционен лидер обвини Нетаняху, че води Израел към катастрофа

Израелският опозиционен лидер Яир Лапид обвини правителството на израелския премиер Бенямин Нетаняху, че води страната към катастрофа в областта на сигурността.

Той изрази това мнение заради недостига на военни, които да участват в сражения.

Критиките бяха отправени в 27-ия ден на войната в Близкия изток, подета от Израел и САЩ с удари по Иран, предаде Франс прес, цитиран от БТА.

"Нашите пилоти, нашите бойци пишат в този момент славни глави от историята на израелската държава. Но израелските сили за отбрана са доведени до крайност, отвъд пределите на възможностите си", каза Лапид в изявление, излъчвано по телевизията. Той обвини правителството, че "оставя една ранена армия, изоставена на бойното поле".

"Правителството изпраща армията да води война на няколко фронта без стратегия, без нужните средства и с прекалено малко военни", предупреди Лапид след публикуване в израелските медии на предупреждение, отправено от началника на генералния щаб на израелските сили до кабинета по сигурността относно състоянието на израелските войски.