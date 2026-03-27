След хаоса по летищата в САЩ Тръмп търси заплащане за 50 000 служители

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви предприемане на действия за осигуряване на заплащането на 50 000 служители по сигурността на летищата, след като постигането на споразумение в Конгреса за справяне с недостига на персонал се провали и доведе до сериозни затруднения в пътуванията в цялата страна, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

Тръмп нареди на министерството на вътрешната сигурност незабавно да изплати възнагражденията на агентите от Агенцията за транспортна сигурност, за да се справи администрацията с тази извънредна ситуация и бързо да спре хаос по летищата.

Близо 500 служители по сигурността на летищата са напуснали работа от началото на частичното спиране на работата на правителството през февруари, съобщиха от министерството на вътрешната сигурност. Спор в Конгреса относно финансирането на ведомството принуждава служителите на Агенцията за транспортна сигурност да работят без заплащане.

Не е ясно колко дълго ще стигнат средствата, които сега ще бъдат отпуснати по разпореждане на Тръмп.

Демократите в Конгреса блокираха финансирането на министерството, настоявайки за промени в правилата, регулиращи имиграционните операции, след като агенти на миграционната служба убиха по време на операции в Минеаполис двама американски граждани.

Републиканците отхвърлиха многократните предложения на демократите да се финансира отделно Агенцията за транспортна сигурност, докато се водят преговори за реформи в начина на работа на агентите от Агенцията за имиграционен и митнически контрол.

В сряда от Агенцията за транспортна сигурност повториха, че тя може да бъде принудена да затвори по-малки летища, ако проблемите с персонала се задълбочат.

Над 11% от служителите на Агенцията, или 3120 агенти, не са се явили на работа в сряда, като много по-високи нива на отсъствия – от 30% или повече – са отчетени на летище "Джон Кенеди" в Ню Йорк, на двете летища в Хюстън, както и на летища в Балтимор, Ню Орлиънс и Атланта.

Тръмп заяви, че може да разположи части от Националната гвардия по летищата, за да отговори на нуждите от сигурност.

Републиканци и демократи в Сената продължават да обсъждат предложение, което ще позволи възобновяване на финансирането за Агенцията за транспортна сигурност и на други агенции към министерството на вътрешната сигурност, като същевременно част от финансирането за имиграционния контрол ще остане замразено.

Въздушният трафик в САЩ е увеличен заради пролетната ваканция. Той е с около 5% по-висок спрямо миналата година. През последните дни отсъствията на служители на Агенцията надхвърлят 10%, което води до забавяне с часове при проверките за сигурност на някои летища.

Стотици американски имиграционни агенти и служители по разследванията към министерството на вътрешната сигурност бяха разположени в 14 летища в САЩ от понеделник, за да подпомогнат за проверките по сигурността.