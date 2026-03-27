Гърция отваря вратите на армията за жени доброволки от юни 2026 г.

Гръцкото Министерство на националната отбрана стартира историческа инициатива, позволяваща на жени да се присъединят доброволно към въоръжените сили. Програмата е част от мащабната реформа „Дневен ред 2030" и цели укрепване на резерва и модернизация на армейските структури.

Приемът на документи вече е отворен и ще продължи до 31 март 2026 г. Всички кандидатури се подават електронно през официалния портал на армията. Първият випуск от близо 150 доброволки ще започне своята 12-месечна служба през юни 2026 г. в учебния център в Ламия.

Право на участие имат млади жени на възраст от 20 до 26 години. Основните изисквания включват гръцко гражданство, чисто съдебно минало и отлично здравословно състояние. Службата е с продължителност 12 месеца.

Високият интерес към програмата се обяснява със значителните бонуси, които държавата предлага. Служилите жени получават сериозно предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация, полицията и пожарната. Периодът в армията се зачита за официален осигурителен и професионален стаж. След приключване на 12-те месеца, доброволките могат да продължат кариерата си като професионални войници или офицери от резерва. Заплащането и осигуровките са идентични с тези на мъжете на съответните позиции.

С тази стъпка Гърция се нарежда до страни като Израел и Норвегия, интегрирайки жените в активната отбрана на страната. След уволнението си, доброволките ще останат част от оперативния резерв до навършване на 40-годишна възраст, осигурявайки допълнителна сигурност в контекста на сложната геополитическа обстановка в Източното Средиземноморие.