Сняг, студ, бурен вятър и големи вълни донесе арктически циклон в Италия

Сняг, вълни до 10 метра и бурни ветрове - лошото време, причинено от арктически циклон, връхлетял Италия, ще се задържи така няколко дни, предаде АНСА, като се позова на италиански метеоролози, пише БТА.

Температурите спаднаха рязко с 10 градуса в страната. Снеговалежи изненадаха жителите на редица места с надморска височина над 600 метра, по-специално хълмистите и планински райони на Венето, Емилия-Романя, Алто Адидже и на Доломитите.

Бурни ветрове имаше в Генуа, което наложи полет от Неапол да бъде отклонен към Пиза. В Рим имаше градушка. Лошо време имаше и в района на езерото Комо.

Бурни ветрове бяха регистрирани на редица места и в Пулия. На остров Сардиния вълните, причинени от циклона, достигнаха до 10 метра.

През уикенда на Цветница, която се пада тази неделя в Италия, ще има постепенно подобряване на времето. В събота преди празника лошото време и силните ветрове ще продължат по Адриатическото крайбрежие и в Южна Италия. На Цветница се очаква слънчево време, но идната седмица ще бъде по-студена от обичайното в страната за този период от годината.