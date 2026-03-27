Вече и 12-годишни доброволци ще патрулират в Техеран

Иранските власти понижиха минималната възраст, изисквана за присъединяване към редиците на доброволците, патрулиращи в Техеран, до 12 години.

Това съобщи ирански представител в телевизионно обръщение днес, цитиран от Франс прес и БТА.

Тази мярка е оправдана от това, че „всеки иска да допринесе за фронта на съпротивата, сформиран срещу глобалния тиранин (термин използван от иранското правителство за САЩ)" и „ние ще имаме голям брой доброволци сред младежите", обясни Рахим Надали – представител на техеранското звено на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР).

От началото на войната иранските сили за сигурност увеличиха контролно-пропускателните пунктове в Техеран, за да предотвратят всякакви демонстрации срещу Ислямската република.

Засилените проверки се извършват от „Басидж"– сили, съставени от доброволци, наброяващи близо 600 000 души в цялата страна.

Според Надали „много млади хора и тийнейджъри искат да вземат участие" в тези мисии, възложени на „Басидж", които включват „събиране на данни за сигурност и извършване на оперативни патрули".