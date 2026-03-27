Раздават великденски бонуси за работещи и пенсионери в Гърция

С наближаването на православния Великден (12 април 2026 г.), милиони гръцки граждани се подготвят за получаването на традиционния Великденски бонус. Тази година плащанията ще бъдат съпътствани от специфични правила за изчисление поради планираното увеличение на минималната заплата от 1 април.

Всички служители в частния сектор трябва да получат своя бонус най-късно до Велика сряда, 8 април 2026 г. Пълният бонус се равнява на половин месечна заплата или 15 дневни надници за тези, които са работили без прекъсване от 1 януари до 30 април.

Въпреки че минималната заплата в Гърция се очаква да се увеличи на 920 евро от 1 април 2026 г., бонусът ще се изчислява въз основа на заплатите, изплащани 15 дни преди Великден. Това означава, че тазгодишният бонус за работещите на минимална заплата ще се базира на старата ставка от 880 евро. Работодателите, които не изплатят сумите в законовия срок, са заплашени от наказателно преследване и глоби от Инспекцията по труда.

За пенсионерите с ниски доходи правителството предвижда извънредна финансова подкрепа. Прогнозите са за бонус от около 250 евро за пенсионери, които не са получили увеличение на пенсиите, както и за бенефициенти на социални помощи за инвалидност и деца. Безработните, получаващи обезщетения от агенцията по заетостта, също ще получат бонус, равняващ се на половината от месечното им обезщетение.

Към момента великденските бонуси за държавните служители остават официално премахнати. Въпреки периодичните законодателни предложения от опозиционни партии за тяхното възстановяване, за 2026 г. не е гласувана обща промяна, освен целеви помощи за най-нископлатените служители в администрацията, ако бюджетният излишък го позволява.

Всички българи, които работят легално в Гърция (с трудов договор), имат същите права на Великденски бонус, каквито имат и гръцките граждани.