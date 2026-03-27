ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Взривове в Бейрут тази нощ

Израелски удар в Бейрут. Снимката е илюстративна СНИМКА: Х/@visegrad24

Взривове разтърсиха южната част на ливанската столица Бейрут. Местни медии съобщават за израелски удари.

Кадри на телевизията на агенция АФП показват дим, издигащ се от южните предградия на Бейрут, смятани за бастион на проиранското движение "Хизбула". Все още не е ясно дали ударите са причинили жертви, предаде Франс прес, цитиран от БТА.

Тази зона редовно е обект на удари, откакто Ливан беше въвлечен във войната в Близкия изток, когато "Хизбула" започна да изстрелва ракети по Израел в отмъщение за убийството на върховния ирански лидер, аятолах Али Хаменей. "Хизбула" пое отговорност за серия атаки срещу израелските военни, които извършват сухопътни операции в Южен Ливан.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви в сряда вечерта, че Израел разширява „буферна зона" в Ливан, за да „отстрани заплахата от ракетите на "Хизбула".

Израелски удар в Бейрут. Снимката е илюстративна СНИМКА: Х/@visegrad24

